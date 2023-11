A Associação de Apoio aos Portadores do Vírus HIV (AAPV) enfrenta mais um desafio em meio aos ventos intensos dos últimos dias, que resultaram em destelhamentos em diversas áreas do Abrigo Vih-Ver, localizado no bairro Brasilândia, em Volta Redonda. As condições precárias causadas pela ventania deixaram as instalações vulneráveis, tornando urgente a necessidade de reparos para evitar danos mais significativos e preservar o pleno funcionamento da instituição.

O Abrigo Vih-Ver desempenha um papel vital na comunidade, oferecendo suporte essencial para portadores do vírus HIV que enfrentam dificuldades de subsistência. Operando com a dedicação incansável de voluntários e funcionários, a casa é um farol de esperança, promovendo valores fundamentais como respeito, amor e caridade.

Diante da situação crítica, a AAPV faz um apelo à comunidade local e a todos os interessados em contribuir para um reparo emergencial. A colaboração é fundamental para evitar agravamento dos estragos e garantir que o Abrigo Vih-Ver continue desempenhando sua nobre missão.

Para aqueles dispostos a ajudar, as doações podem ser feitas por meio do PIX, utilizando a chave: 00954448000144 (Banco do Brasil). Além disso, contribuições também podem ser realizadas através da conta bancária da AAPV no Banco do Brasil: Agência 0262-3 / Conta Corrente 20000-X / CNPJ 00954448000144.

Cada gesto solidário conta e faz a diferença na preservação desse espaço que representa não apenas um abrigo, mas uma fonte de esperança e apoio para aqueles que mais necessitam.



Foto: Divulgação