O deputado estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, esteve nesta quinta-feira (23/11), na 22ª edição da Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense), que acontece até o próximo sábado em Barra Mansa. Na ocasião, além de visitar diversos estandes e conversar com expositores, Tutuca entregou cerca de 100 carteiras do artesão, ampliando assim o acesso ao Programa do Artesanato Fluminense, que já conta com mais de 22 mil artesãos beneficiados pelo projeto, com acesso a políticas públicas, entre elas, o ArtCredRJ, programa inédito, parceria da Setur-RJ com a AgeRio.

“A Flumisul sempre foi uma referência de feira de negócios aqui no Sul – Fluminense. O seu retorno é um marco importante para toda a região, no fomento à economia e à geração de emprego e renda, permitindo um grande networking entre diversos setores. Além disso, pude dar prosseguimento ao nosso Programa do Artesanato, com mais entregas de carteiras aos nossos artesãos”, disse Tutuca.

Ao lado do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, Tutuca anunciou um investimento de R$ 100 mil para a Escola de Música de Barra Mansa, para aquisição de instrumentos.