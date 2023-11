Uma operação conjunta entre policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia e agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de dois jovens, de 18 e 21 anos, por tráfico de drogas, e na apreensão de dois irmãos, de 15 e 16 anos, por ato infracional análogo ao crime de tráfico. A ação aconteceu no início da noite de quinta-feira (dia 22), por volta de 19h, e desarticulou uma “boca de fumo” que funcionava na residência dos menores, localizada no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí.

A investigação teve início a partir de denúncias, que levaram os policiais até o endereço. Já no local, os policiais surpreenderam os quatro suspeitos na rua, próximo à casa, onde três cigarros de maconha foram encontrados no chão. Os suspeitos admitiram serem usuários quando questionados sobre a propriedade das substâncias ilícitas. Durante a revista, foi descoberto um total de R$ 90,00 reais, escondidos na capa de proteção do celular de um dos envolvidos.

Com a autorização da irmã dos adolescentes, que chegou durante a averiguação, os policiais adentraram a residência. No quintal, 48 pinos de cocaína estavam escondidos dentro de um cooler, destinado usualmente ao armazenamento de bebidas. A busca continuou no interior da casa, resultando na apreensão de R$ 120,00 reais, 44 sacolés contendo crack e 3 embalagens de maconha, encontrados dentro de um ralo em um dos banheiros.

Todos os envolvidos foram conduzidos à 88ª DP, onde o delegado titular, Antonio Furtado, enfatizou a gravidade da situação. Caso condenados, os maiores de idade poderão enfrentar pena de 15 anos de prisão, enquanto os adolescentes serão submetidos a medidas socioeducativas com duração máxima de 3 anos.

Furtado expressou sua preocupação com a forma cruel de atuação das facções criminosas, alertando que, primeiramente, viciam crianças e jovens e, depois, recruta-os para o tráfico.

“É uma forma covarde de atuação, que precisa ser combatida com rigidez. Não é justo que a nossa sociedade continue perdendo jovens para o tráfico. Muitas vezes, trata-se de um caminho sem volta. Nós, enquanto agentes da segurança pública, seguimos na linha de frente, desarticulando pontos de vendas de drogas e conduzindo à cadeia criminosos que tiram a tranquilidade da população”, concluiu.

Foto: Divulgação