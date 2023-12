Um homem – de nome e idade ainda não divulgados – foi atacado por um enxame de abelhas na tarde desta segunda-feira (dia 4), no município de Rio Claro. O acidente ocorreu por volta das 14h30min, na Praça Fagundes Varela, no Centro.

Segundo as primeiras informações, a vítima, que teria sofrido mais de 500 ferroadas, encontra-se em estado grave no Hospital Nossa Senhora da Piedade. O caso foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando o rapaz sendo atacado pelos insetos enquanto estava sentado, com o rosto coberto por um pano.

O socorro foi realizado pelo Samu após um técnico da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que passava pelo local, agir de forma corajosa e acudir o homem, afastando-o do enxame mesmo sem proteção adequada.

Segundo informações da prefeitura, a colmeia responsável pelo ataque estava em uma casa desocupada, próxima a uma obra em andamento. A suspeita é que o barulho e a fumaça gerados pela construção tenham assustado os insetos, desencadeando o ataque.

Outras pessoas que estavam nas proximidades também foram picadas, com uma delas sendo hospitalizada, mas com ferimentos menos graves. Uma equipe da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente esteve no local para remover a colmeia.

É importante ressaltar que, embora ataques de abelhas sejam comuns ao longo do ano, eles se intensificam durante a primavera e o verão, quando os insetos ficam mais agitados e agressivos devido ao calor. Ataques de abelhas podem ser perigosos, variando de inflamação local a reações alérgicas graves, inclusive choque anafilático. Dependendo da intensidade das picadas e do organismo da vítima, casos como esse podem até ser fatais. A orientação dos especialistas é: ao se deparar com um enxame, afaste-se rapidamente para evitar qualquer perigo.