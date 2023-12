O cantor Alexandre Pires está sob suspeita de integrar um esquema de garimpo ilegal nas Terras Indígenas Yanomami, alvo de uma operação da Polícia Federal chamada Disco de Ouro. O artista teria recebido R$ 1 milhão de uma mineradora envolvida e, segundo as investigações, a organização criminosa movimentou R$ 250 milhões.

A PF cumpriu mandados de busca no cruzeiro do cantor em Santos, São Paulo, visando desarticular o financiamento do garimpo ilegal. A operação resultou em dois mandados de prisão, seis de busca e apreensão, além do sequestro de mais de R$ 130 milhões em bens dos suspeitos. A assessoria de Alexandre Pires ainda não se pronunciou sobre o caso.

A Operação Disco de Ouro é um desdobramento de ações anteriores voltadas para a “lavagem” de cassiterita retirada ilegalmente da Terra Yanomami.

Foto: Reprodução / Com informações do Metrópoles e do jornal O Globo