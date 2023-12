Uma idosa de 72 anos, identificada como Terezinha Coelho de Carvalho, morreu na noite de segunda-feira (dia 4), após ser atropelada por uma moto no bairro São Lucas, em Volta Redonda. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito cerca de duas horas depois. O atropelamento ocorreu em uma faixa de pedestres da Rua 207, no cruzamento com a Rua Moura Brasil.

Segundo informações de testemunhas, a mulher só atravessou a faixa após os carros pararem. Porém, uma motocicleta avançou, atingindo em cheio a mulher. O condutor da moto, um rapaz de 18 anos, permaneceu no local.

Terezinha Coelho de Carvalho morava no bairro Aterrado e atuou por muitos anos na Associação Espírita Estudantes da Verdade, na 207. Ela tinha acabado de sair da instituição quando foi atropelada.