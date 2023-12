A interrupção da energia em uma fase em todo bairro Laranjal, nesta quarta (dia 6), está refletindo nos bairros Monte Castelo, Siderópolis, Sessenta e da Colina. Moradores relatam que a manutenção teve início por volta das 7h e que a previsão para restabelecimento é apenas às 19 horas.

Segundo um leitos do jornal Folha do Aço, que preferiu não se identificar, a situação estaria causando prejuízos no Hospital São João Batista.

A reportagem do jornal Folha do Aço fez contato com a assessoria da Light, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

Imagem ilustrativa