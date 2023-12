Guardas municipais detiveram pela segunda vez, em menos de um mês, um homem de 64 anos suspeito de oferecer R$ 20 a um adolescente de 13 anos em troca de manter relações sexuais com ele. O idoso foi preso na manhã de terça-feira (5) ao ser flagrado pelos agentes dentro do prédio abandonado do antigo Hospital São Camilo, no bairro Vila Santa Cecília. O mesmo homem já havia sido detido há três semanas pela Guarda Municipal ao importunar sexualmente mulheres em um ponto de ônibus na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

A prisão ocorreu durante um patrulhamento de rotina, quando os guardas municipais observaram o menor de idade com a atenção voltada para o interior da construção abandonada onde estava o idoso. Ao ser abordado, o adolescente contou que o homem havia oferecido R$ 20 a ele para manter relações sexuais naquele local.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Na unidade policial, foi constatado que o idoso já possuía anotação criminal pelo crime de importunação sexual, cometido em meados de novembro deste ano.

“A rápida ação dos guardas municipais Lima, Pacheco e De Souza fez a diferença para que esse homem fosse preso em flagrante e impedíssemos que uma criança fosse violentada. Parabéns aos agentes, que mais uma vez mostraram à sociedade que a Guarda Municipal de Volta Redonda se faz presente e torna o ambiente da cidade mais seguro. É importante a vítima confiar nos órgãos de segurança, nos guardas municipais em questão, para fazer a denúncia. Temos realizado fiscalizações constantes e temos uma cidade totalmente monitorada por câmeras”, ressaltou o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, secretário municipal de Ordem Pública.

Foto: Divulgação/Semop