A prefeitura de Pinheiral, em colaboração com a Secretaria de Estado do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), deu início ao programa ‘Limpa Rio’ no município. O principal objetivo desta iniciativa é prevenir inundações, enchentes e combater a propagação de doenças causadas pela poluição, esgoto e descarte inadequado de resíduos nos rios.

Os córregos do Vale do Sol e Rolamão, localizados no trecho do bairro Varjão, já estão recebendo os serviços do programa em Pinheiral. Outras localidades serão contempladas em breve, abrangendo áreas críticas para mitigar os impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida da população local.

O prefeito Ednardo Barbosa enfatizou a importância do projeto para o município e ressaltou a necessidade da participação ativa da população no processo. Ele expressou sua gratidão ao governo do estado do Rio de Janeiro, ao governador Cláudio Castro, ao deputado estadual e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, e ao vice-governador e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, por garantirem a manutenção dos rios e córregos em Pinheiral.

“Preservar o meio ambiente e proporcionar a segurança da população era um dos compromissos da nossa gestão e por esta razão somos gratos”, afirmou o prefeito.

O secretário do Ambiente e Desenvolvimento Rural de Pinheiral, Fábio Nogueira, salientou que o ‘Limpa Rio’ é um programa essencial para a preservação do meio ambiente e para melhorar a qualidade de vida dos residentes próximos às áreas contempladas.

“A ação também permite uma diminuição nos impactos negativos causados por períodos de fortes chuvas e ainda estimula a preservação do meio ambiente. Por isso, precisamos contar com a população pinheiralense para descartar lixos em locais corretos, visando minimizar o transbordamento dos rios e riscos de enchentes”, destacou.

Foto: divulgação