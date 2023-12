Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 10º Batalhão de Polícia Militar prenderam na noite de terça-feira (dia 5) um homem de 25 anos foragido da Justiça. A prisão ocorreu na Rua Joaquim Cirilo dos Santos, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, após informações fornecidas pelo Disque Denúncia. O fugitivo da Justiça não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra do Piraí, pelo crime de Associação para o Tráfico. Diante dos fatos, o criminoso foi levado à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi confirmando e cumprido Mandado de prisão e tomadas a medidas cabíveis sobre o caso. Depois ele foi encaminhado a unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.