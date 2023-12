Um acidente ocorrido no começo da noite desta quinta-feira (dia 7), na BR-393, deixou um motociclista de 25 anos ferido, em Volta Redonda. A colisão – que envolveu a motocicleta que ele conduzia e um automóvel – ocorreu por volta das 18h10, na altura do km 281, próximo ao Borba Gato.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a motocicleta ultrapassava o carro pela direita, bateu na lateral do automóvel e tombou. O condutor da moto foi socorrido para o Hospital São João Batista. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do carro, que não se feriu, não é habilitado e foi autuado.

O trânsito no local ficou bastante congestionado na hora do acidente em virtude do excesso de veículos em todos os sentidos. A ocorrência foi registrada na delegacia de Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF