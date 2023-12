Em breve, os residentes de Volta Redonda e outras cidades do Sul Fluminense terão a chance de explorar um novo empreendimento liderado pelo empresário Benjamin Steinbruch e seu grupo na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A empresa está ingressando no setor varejista com o lançamento da Rede Fortaço, alinhando-se a uma tendência em ascensão na indústria.

A Fortaço, anteriormente parte da marca Disensa, emerge como uma rede de franquias que oferecerá uma ampla variedade de produtos para construção, desde materiais básicos como cimento até acabamentos. Uma fonte da Folha do Aço informou que a exclusividade se aplicará ao cimento e aos aços longos destinados à construção civil, produzidos pela própria CSN.

No ano passado, a aquisição de 100% das ações da Lafarge pela CSN por R$ 5,2 bilhões foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), consolidando a empresa como a segunda maior cimenteira do Brasil. O valor constou no fato relevante divulgado pela empresa ao mercado.

Hoje, a CSN Cimentos, controladora das operações anteriormente pertencentes à Lafarge, busca expandir sua presença nas lojas de bairro, oferecendo benefícios tanto aos proprietários das franquias quanto aos consumidores locais. O investimento estimado para abrir uma franquia da Rede Fortaço é de aproximadamente R$ 300 mil.

A rede está sendo estabelecida, e os antigos franqueados da Disensa migraram automaticamente para a Rede Fortaço, que fornecerá suporte e divulgação de marca. “As redes estão sendo estabelecidas. Os antigos franqueados da Disensa, de forma automática, migrarão para a Rede Fortaço, que oferecerá todo apoio e visibilidade da marca”, detalhou a mesma fonte.

Essa iniciativa representa uma estratégia da CSN para aproveitar as oportunidades do mercado varejista e consolidar sua presença no setor de materiais de construção na região.

Foto: reprodução da internet