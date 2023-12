Uma carreta pegou fogo na manhã deste sábado (dia 9), causando um grande congestionamento na BR-393, no trecho entre Massambará e Vassouras. O acidente ocorreu por volta das 6h30, resultando no fechamento total da pista e afetando o tráfego em ambos os sentidos.

Apesar do susto, o condutor da carreta conseguiu sair do veículo ileso antes que as chamas atingissem a cabine. O rápido acionamento dos bombeiros e da concessionária responsável pela via contribuiu para conter o incêndio e evitar danos adicionais.

A pista permaneceu totalmente interditada por mais de duas horas, resultando em um engarrafamento de mais de 1km nos arredores. Às 8h25, o sistema “pare e siga” foi implementado, permitindo um lento fluxo de veículos em uma das faixas da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista foi totalmente liberada por volta das 10h10, restabelecendo o tráfego normal na região.

Foto: Divulgação/PRF