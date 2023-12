O Governo do Rio, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), monitora as chuvas e as condições climáticas em todo o Estado. Desde as primeiras horas do temporal que atingiu o município de Angra dos Reis, na noite de sexta-feira (dia 8), causando a morte de dois idosos e desabrigando mais de 300 pessoas, o governador Cláudio Castro determinou a atuação dos agentes e órgãos competentes para o socorro à cidade.

Desde o momento em que soube das fortes chuvas que atingiram Angra, pedi que nossos agentes monitorassem a região e ficassem de prontidão para atuar de imediato, quando necessário. Nossos bombeiros não param e trabalham 24 horas para garantir segurança à população. Temos investido em tecnologia, equipamentos de última geração e obras de prevenção em todo o estado, e não vamos parar de monitorar e responder aos eventos provocados pelas chuvas. Também telefonei para o prefeito Fernando Jordão, para avaliar os danos ao município, e ressaltei que estamos preparados para enfrentar esta situação – afirmou o governador Cláudio Castro.

O Plano de Contingência para as Chuvas 2023/2024 do Governo do Estado prevê que, até 2024, mais de R$ 3 bilhões serão destinados a ações para prevenção. São investimentos em equipamentos de última geração que vão aumentar a rapidez no tempo de resposta, dar mais suporte às ações e contribuir para salvar vidas. Somente ao Corpo de Bombeiros, foram destinados cerca de R$ 1 bilhão em novas tecnologias, renovação, modernização de viaturas, equipamentos e treinamentos especializados.

O município de Angra decretou situação de emergência em decorrência dos danos causados pelas fortes chuvas. Um casal de idosos morreu no abrigo onde moravam e mais de 300 pessoas estão desabrigadas, grande parte no bairro Bracuí. Um abrigo foi montado na Escola Municipal José Luiz Ribeiro Reseck, no bairro do Frade.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos enviou à cidade da Costa Verde 500 cestas de alimento, 500 kits de higiene, 500 kits de limpeza, 500 garrafas de água potável e 500 colchões.

Agentes da Defesa Civil estadual estão em contato permanente com a Prefeitura de Angra, para dar apoio em ocorrências que excedam a capacidade de resposta da gestão municipal. A Secretaria de Estado de Saúde também está monitorando a situação do município com os técnicos locais.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) foi acionado para 133 ocorrências relacionadas às chuvas, nas últimas 24 horas, em todo o território fluminense, incluindo cortes de árvores, desabamento, inundação e salvamento de pessoas.

“Estamos preparados para agir com rapidez e com qualidade técnica, em caso de ocorrências causadas por chuvas fortes. O governador Cláudio Castro tem investido fortemente em equipamentos e treinamento para este tipo de situação”, declarou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro.

Neste domingo (dia 10), a Secretaria de Estado de Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) enviarão uma equipe à cidade para a recuperação de trechos atingidos pelas chuvas no bairro Bracuí.

Monitoramento

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos no Estado, enviando alertas para os municípios quando necessário. A previsão para este sábado (dia 9) é de céu nublado a encoberto, com previsão de chuva moderada a forte a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados.