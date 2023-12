O Volta Redonda F.C. acertou a chegada de mais um reforço para a temporada 2024. A novidade é o volante Léo Silva, de 20 anos, que chega por empréstimo do São Paulo. O contrato é válido até o fim da Série C do Brasileirão.

Léo Silva foi formado nas categorias de base da equipe paulista. No início deste ano, o atleta foi emprestado ao CRB, onde disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

O volante já realizou os exames médicos e treina normalmente com os companheiros na pré-temporada do Esquadrão de Aço. O Voltaço entra em campo no dia 17 ou 18 de janeiro, contra o Fluminense, pela 1ª rodada do Campeonato Carioca.

Foto: Divulgação