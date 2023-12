Uma criança de apenas 9 anos de idade perdeu a vida na manhã deste domingo (dia 10), em Resende, após ser atingida por um disparo acidental de um revólver calibre 38. A tragédia foi registrada no bairro Alvorada.

De acordo com as informações preliminares, a avó da vítima entrou em contato com a Polícia Militar para relatar que seu neto havia manuseado a arma, resultando em um disparo fatal. O revólver pertenceria ao avô paterno da criança, um policial rodoviário federal que morreu há cinco anos.

O pai da criança, que estava trabalhando no momento da tragédia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os agentes já encontraram a criança sem vida.

O caso foi registrado na delegacia de Resende.