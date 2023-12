No período de 21 a 24 de novembro, a Transporte Excelsior realizou mais uma edição da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat) 2023, reforçando seu compromisso com a saúde e segurança de seus colaboradores no setor rodoviário. O evento proporcionou uma série de atividades voltadas para o bem-estar físico, mental e profissional, envolvendo o Centro Corporativo e suas filiais.

A abertura da Sipat foi marcada pelo projeto ‘Saúde em Movimento’, apresentando uma sessão de Ginástica Laboral Turbinada com o personal Felipe Dutra e a assistente de comunicação Luma Lane. Além disso, houve aferição de pressão e glicose realizada pela fisioterapeuta Monique Dutra. Já a filial DC Dutra sediou uma oficina sobre incêndios ministrada pela WorldSeg, enquanto no pátio do Centro Corporativo, a secretaria municipal de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac) ofereceu serviços de corte de cabelo e barba gratuitamente.

No segundo dia, a Sipat incluiu oficinas sobre primeiros socorros, conduzidas pelo bombeiro civil Denilson Sicupira, e bate-papos sobre cursos profissionalizantes do Sest/Senat com o professor Evandro Frossard. Adicionalmente, foi lançado o Programa de Incentivo à Educação Continuada em parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFoa).

A saúde mental também esteve em foco, com a psicóloga Liciane Bianchini conduzindo uma palestra sobre prevenção da Síndrome do Esgotamento Profissional (Burnout), visando preservar o bem-estar no ambiente de trabalho e além. O encerramento do Sipat contou com uma oficina sobre compostagem com o professor Hiago, representante da iniciativa Dr. Catador, seguida por uma palestra sobre o Novembro Azul ministrada pelo enfermeiro Odilon José Araújo. Como parte da conclusão das atividades, aproximadamente 120 colaboradores participaram de uma confraternização final, que incluiu sorteio de brindes.

Renato Coutinho, gerente de Recursos Humanos da Transporte Excelsior, destacou a importância da Sipat como uma iniciativa vital para conscientização sobre segurança e saúde. Ele ressaltou que investir nos colaboradores é fundamental, pois são peças fundamentais que impulsionam o setor de transporte rodoviário. “Estamos comprometidos em proporcionar ambientes seguros e saudáveis, e a Sipat é um dos pilares dessa missão”, declarou.

Foto: divulgação