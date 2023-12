Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam dois homens – um advogado e um idoso de 72 anos – suspeitos de pertencer a um grupo criminoso que fraudava registros de ocorrência para receber seguro de veículos. Um terceiro elemento fugiu, mas já foi identificado e indiciado, segundo a Polícia Civil.

O grupo é de Paracambi e, nesta terça-feira (dia 12), se dirigiu à delegacia de Barra Mansa para comunicar um roubo de veículo. A pseudo vítima disse que teve o carro roubado e que ficou sob a mira de uma pistola, informações, segundo as investigações, inverídicas.

O bando seria encabeçado pelo advogado e pelo empresário, ambos presos.

Os golpes foram descobertos quando um policial civil percebeu uma contradição no depoimento do idoso. O advogado já tinha comparecido outras vezes à unidade policial, narrando roubos de veículos, sempre de carros com seguro. Ele também é dono de uma loja de autopeças em Paracambi.

De acordo com a Polícia Civil, esse tipo de crime gera uma falsa sensação de violência na cidade e a prisão faz parte da força tarefa instalada em Barra Mansa para combater crimes. Os presos agora estão sujeitos a penas que ultrapassam 10 anos.

Foto: Divulgação