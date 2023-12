Um vídeo que circula nas redes sociais tem causado indignação em Barra Mansa, ao mostrar uma cena de maus-tratos a um animal. Nas imagens, uma caminhonete arrasta um cachorro pela coleira, enquanto o animal corre para acompanhar a velocidade do veículo. Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu no bairro Bocaininha no início do mês, mas só ganhou repercussão nos últimos dias.

O vídeo, recebido pelo delegado Rodolfo Atala de várias pessoas, incluindo o prefeito Rodrigo Drable, revela a crueldade do caso. O cachorro, preso pela coleira, é arrastado pelo asfalto, enquanto a caminhonete, que também puxa uma carroceria, segue em movimento.

O autor já foi identificado, indiciado e é esperado na delegacia nos próximos dias para prestar esclarecimentos. O paradeiro do animal é desconhecido até o momento.

Foto: Reprodução/Redes Sociais