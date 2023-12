Uma operação policial realizada na madrugada desta sexta-feira (dia 15), em Pinheiral, resultou na detenção de um casal por porte ilegal de armas. Durante patrulhamento, os agentes se depararam com um veículo Fiat Stillo prata, ocupado por um homem, de 46 anos, e uma mulher, de 44.

Ao ser abordado, o suspeito alegou ser Colecionador, Atirador e Caçador e apresentou uma carteira de CAC. Durante a revista no veículo, foram encontradas três armas: uma pistola Taurus TH9 com 14 munições intactas, uma espingarda calibre 12 e um rifle calibre 22 com dois carregadores e quatro munições. O homem não possuía a documentação das armas, afirmando que estava em sua casa. Ele ainda disse aos agentes que mora no Recanto Feliz e que estava indo pernoitar em seu sítio, em Pinheiral, planejando ir ao Clube de Tiro ao amanhecer.

O casal foi conduzido à delegacia, onde o homem permaneceu preso com base no Art. 16 da Lei 10.826, que trata sobre o porte ilegal de armas.

Foto: Divulgação