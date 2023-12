Um acidente ocorrido no começo da noite de sábado (dia 16) deixou um homem, de 36 anos, ferido na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O fato aconteceu por volta das 18h, na altura do km 292,4 da pista sentido Rio e envolveu um veículo Hyundai/HB20.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle do veículo, colidindo contra a defensa metálica na lateral da via. Inicialmente, o motorista alegou ter sido fechado por um caminhão, mas durante o atendimento do acidente, não foram encontrados indícios de interação com outro veículo, segundo a PRF.

Embora o condutor não apresentasse sinais de embriaguez, ele recusou-se a submeter-se ao teste do etilômetro. Em decorrência dessa recusa, o motorista foi multado em R$ 2.934,70 e enfrenta a possibilidade de ter a suspensão do direito de dirigir. A princípio, o condutor dispensou o atendimento médico da concessionária CCR, responsável pela rodovia, mas durante os procedimentos relativos à ocorrência, informou aos policiais que estava sentindo dores no peito.

Diante disso, a equipe de resgate da CCR foi acionada para socorrer o motorista, encaminhando-o para a Santa Casa de Barra Mansa.

Foto: Divulgação/PRF