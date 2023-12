No fim da tarde de sábado (dia 16), um grave acidente foi registrado na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), em Angra dos Reis, resultando na morte de um dos motoristas envolvidos. A tragédia ocorreu no por volta das 17h30, na altura do km 478, próximo ao Camorim Pequeno.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente envolveu três caminhões, sendo que o motorista de um veículo, que estava guinchando outro, perdeu o controle da direção, colidindo violentamente contra um terceiro que trafegava no sentido oposto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou, pelo menos, quatro pessoas feridas, sendo uma em estado grave. A Polícia Civil realizou uma perícia na cena do acidente, buscando esclarecer as circunstâncias da colisão.

A pista no sentido Rio de Janeiro precisou ser interditada, com o tráfego sendo controlado em esquema “pare e siga”, o que resultou em um congestionamento significativo na região.

Mais cedo

Pela manhã, também na BR-101, um paciente de 77 anos morreu após acidente envolvendo uma ambulância de Mangaratiba. De acordo com a PRF, a ambulância bateu contra o meio-fio da rodovia, tombou e atingiu um caminhão que estava parado no acostamento. O idoso, que estava a caminho de um tratamento de hemodiálise, não resistiu. Outros ocupantes da ambulância foram hospitalizados, mas já receberam alta. O motorista do caminhão saiu ileso.

Foto: Divulgação/PRF