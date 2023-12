Na última sessão de 2023, os vereadores de Barra Mansa aprovaram, em regime de urgência, a mensagem do executivo que solicita a realização de concurso público no município. Com a votação da mensagem, a Prefeitura de Barra Mansa está autorizada a realizar concurso para suprir 1.359 vagas, em diferentes cargos das áreas administrativas, de Saúde, de Educação e Segurança Pública. A mensagem determina que o concurso atenda tanto ao provimento de cargos imediatos quanto ao cadastro de reserva, com previsão de duração de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

De acordo com a mensagem, a empresa organizadora do concurso público será contratada por licitação, sendo responsável por toda etapa de execução, incluindo edital. A mensagem ainda prevê que o concurso terá reserva de vagas para os candidatos negros, conforme a lei municipal 4518 de 2016. Na mensagem, o prefeito destaca que há previsão no orçamento para a contratação dos cargos do concurso, pois grande parte está vaga ou é decorrente de aposentadorias. A vereadora Fernanda Carreiro destacou a importância do concurso público como mudança social e de independência na Administração Pública.

-O concurso publico é uma luta das classes, dos profissionais da Educação. Como vereadora tenho muito orgulho de estar aqui votando a realização deste concurso. O concurso está previsto na Constituição Federal e é necessário, porque o servidor público se torna independente na realização de suas atividades, em favor da população. Em Barra Mansa nós temos uma demanda muito grande de servidores. E lembro que no último concurso não houve previsão de cadastro de reserva, por isso a necessidade de realização deste novo – declarou a vereadora.

Ainda na mesma sessão, os vereadores aprovaram a mensagem que cria novos cargos para a prefeitura, que já foram incluídos na solicitação do concurso. Com a aprovação, ficam criados os cargos de auxiliar veterinário, analista jurídico, educador físico, cuidador social, enfermeiro auditor, engenheiro de segurança, médico nefrologista e médico regulador

O vereador Jefferson Mamede desatou o trabalho da comissão que atuou na realização da mensagem do concurso e da criação dos novos cargos.

“Agradeço à comissão que trabalhou para a proposta desse concurso público, que foi demandado por esta casa ao senhor prefeito. Preparam algo de muita qualidade, incluindo a criação de novos cargos que não existem no quadro de carreira da prefeitura, se adequando aos tempos modernos e aprimorando a gestão pública. Agradeço também ao secretário de administração e ao prefeito, que nos ouviram e atenderam na realização dessas mensagens que votamos hoje”, afirmou o vereador Mamede, que declarou ainda que o concurso público garante segurança aos servidores e qualidade ao serviço público.