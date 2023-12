Deck panorâmico com área de lazer, cafeteria, loja de souvenir e paisagismo. Essas e outras melhorias serão promovidas pela Eletronuclear no Observatório Nuclear (ON) – espaço de visitação gratuita administrado pela empresa – por meio de uma obra de ampliação. Para isso, a empresa de economia mista lançou o edital da licitação para contratar uma construtora que realizará o trabalho no ON, localizado na rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense.

“O ambiente recebe milhares de turistas de diferentes lugares todos os anos interessados em conhecer mais sobre o trabalho das únicas usinas nucleares brasileiras e da empresa. No próximo ano, esperamos atrair muitos outros visitantes com a conclusão deste grande projeto”, comenta o chefe do Departamento de Relações Públicas e Comunicação Regional da Eletronuclear, José Chahim.

A licitação, do tipo menor preço, será realizada durante uma sessão pública presencial promovida, inicialmente, em 4 de janeiro, às 14h. A sessão acontecerá na sede da empresa, que fica no Centro do Rio de Janeiro. O edital com outras informações pode ser consultado gratuitamente no site www.eletronuclear.gov.br.

“Nosso objetivo é criar ambientes agradáveis e sempre com novidades que possam melhorar a experiência dos visitantes. Além de permitir que a população conheça o papel da energia nuclear, a iniciativa vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento turístico da região”, finaliza o superintendente de Comunicação Institucional, Marco Antonio Torres.