A Polícia Civil prendeu na tarde desta terça-feira (dia 19) o segundo acusado de participação na morte do consultor esportivo Rodrigo Cardoso Guedes, de 30 anos, ocorrida em novembro passado. O rapaz foi capturado no interior de um bar quando se preparava para fugir, no momento aguardava um carro de aplicativo.

Mais cedo, a equipe do delegado Vinícius Coutinho, da 93ª Delegacia de Polícia, já havia detido um outro suspeito no Monte Castelo, mesmo bairro onde o corpo do personal foi encontrado enterrado em uma cova rasa. Na ocasião, este segundo alvo da operação havia conseguiu fugir, mas foi localizado e já está caminho da unidade policial.



Rodrigo Cardoso Guedes ficou desaparecido por cerca de uma semana, gerando preocupação e mobilização por parte das autoridades e da comunidade. Em 13 de novembro, a polícia localizou o veículo da vítima, um Honda City preto, assim como um par de tênis pertencente a Rodrigo. No dia seguinte, com o auxílio de um drone, a Polícia Civil encontrou a cova onde o corpo estava enterrado, constatando perfuração por arma de fogo.

Esta matéria será atualizada.

Foto: Divulgação