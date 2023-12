Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra dos Reis cumpriram, na manhã desta quarta-feira (dia 20), um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado dos crimes de estupro, lesão corporal e ameaça. A prisão foi efetuada por volta das 7h30, em operação coordenada pela delegada titular Vanessa Martins.

O acusado estava sendo procurado por cometer os crimes contra a própria companheira, que está grávida (uma gravidez de risco) e é diagnosticada como portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Após diligências, o homem – que já possui anotações criminais por outros crimes, incluindo envolvimento com o tráfico de drogas na região – foi localizado e preso na Rua São Jorge, em Santa Rita do Bracuhy. O acusado agora encontra-se sob custódia aguardando as providências legais.

Foto: Divulgação