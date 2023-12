A prefeitura de Angra dos Reis lançou, na última quarta-feira (dia 20), o Cartão Saúde, que identificará os usuários em qualquer serviço de saúde da rede pública municipal. Nele estará todo o histórico do paciente, como consultas, exames e cirurgias realizadas, e medicamentos recebidos, além de procedimentos agendados.

Nas próximas semanas, o cartão será entregue nas casas de 47 mil angrenses pelos agentes comunitários de saúde. Ele terá o nome da pessoa e um código de barras, que vai agilizar o atendimento nas unidades de saúde. Para receber o cartão, é preciso estar com os dados atualizados no sistema da rede pública municipal. Para isso, basta o usuário ir ao serviço de saúde mais próximo.

“Com este cartão, geramos um sentimento de pertencimento para os usuários da saúde pública de Angra, pois cada paciente será tratado de forma única, com todas as suas informações e histórico médico, sejam dados de medicamentos, consultas ou outros serviços”, disse o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, idealizador do projeto.

O cartão foi anunciado durante o evento ‘Saúde em Angra: Avanços e Novos Desafios’, que teve o objetivo apresentar dados sobre a saúde pública do município nos últimos anos e discutir os principais desafios para o próximo ano. Em 2023, foram realizadas pelo menos 164 mil consultas que ajudaram a zerar a fila de espera em 15 especialidades médicas, além de 960 mil exames diversos.

Nos postos de saúde, o número de pessoas atendidas dobrou: passou de 33% da população em 2021 para 66% em 2023, com destaque para o aumento nas consultas de hipertensão, diabetes e pré-natal.

“Os números são essenciais para que possamos entender a magnitude da saúde pública em nossa cidade. Vendo tudo que Angra alcançou em apenas um ano, só tenho a agradecer todos os profissionais de nosso município, que possibilitam um trabalho de excelência para todos aqueles que dependem da saúde pública”, disse o secretário municipal de Saúde, Glauco Fonseca.

Caravana de Exames e Centro de Oncologia

iou em 2023 o projeto Caravana do Exame, que fez dois mil procedimentos como ultrassonografias (mamária, transvaginal e de próstata) e doppler vascular em pacientes que estavam na fila de espera. Além disso, o Hospital Municipal da Japuíba realizou, neste ano, 105 mil atendimentos de emergência e seis mil cirurgias. O Centro de Oncologia, que fica na unidade, atende 95% dos pacientes com câncer em Angra, sempre com tratamento humanizado e acolhedor.

Transparência e

desafios para 2024

O encontro foi acompanhado por vereadores, lideranças comunitárias, profissionais da saúde e imprensa. Adriana Nóbrega, presidente da Associação de Moradores do bairro da Enseada, destacou a importância da participação de lideranças comunitárias. “Chegamos ao final do ano com este grande presente sendo entregue para a população de Angra: a transparência. Nossa presença é fundamental, pois são os líderes comunitários que fazem a interlocução entre poder público e moradores”, comentou.

O secretário Glauco Fonseca destacou que, apesar das dificuldades de muitos municípios após a pandemia de covid-19, Angra conseguiu avançar na saúde pública. “Isso não significa que podemos ficar olhando para o passado. Saúde de qualidade é feita trabalhando no presente e pensando no futuro. Em Angra, 84% da população é usuária do SUS. São milhares de pessoas que precisam de um atendimento humano e de qualidade”, destacou.

Para 2024, os principais desafios da saúde pública em Angra são humanizar e melhorar a qualidade do atendimento nos postos de saúde e na emergência do HMJ, reforçar o estoque de medicamentos (embora nenhum paciente esteja sem remédio, há dificuldade para comprar alguns itens) e ampliar a oferta de exames, entre outros.

Foto: Luís Fernando Lara/Prefeitura de Angra