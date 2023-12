Um acidente registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado (dia 23) deixou ao menos cinco feridos na BR-393, em Vassouras. A colisão lateral de sentidos opostos envolveu um caminhão e um automóvel e ocorreu na altura do km 222, em uma área rural próxima à Massambará.

As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital mas, até o momento, não se sabe o estado de saúde de cada uma delas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no trecho está fluindo no sistema PARE E SIGA.

Foto: Divulgação/PRF