A temporada de shows em Angra dos Reis terminou da melhor forma possível na noite de sábado, 6 de janeiro. A comemoração do aniversário de 522 anos da cidade foi encerrada com chave de ouro com a apresentação arrebatadora dos Barões da Pisadinha, que foi recorde de público com mais de 70 mil pessoas nas areias da Praia do Anil. O grupo, que conquistou o Brasil com seu estilo único e contagiante, fez o público vibrar e dançar ao som envolvente da pisadinha.

A Praia do Anil se transformou em uma pista de dança a céu aberto, onde moradores locais e turistas se uniram para celebrar a música brasileira em sua forma mais autêntica.

“Estamos muito felizes de fazer parte desse evento em Angra dos Reis, nessa data que se comemora o aniversário da cidade, e preparamos um show muito especial para o público. A cidade é maravilhosa e o carinho que estamos recebendo do público hoje é sensacional”, comentou Rodrigo Barão.

O repertório do show incluiu os sucessos que consagraram os Barões da Pisadinha, como “Recairei“, “Basta Você Me Ligar“ e “Tá Rocheda“. A cada música, a multidão presente se entregava à dança, mostrando que a pisadinha conquistou de vez o coração dos fãs em Angra dos Reis.

Desde o dia 29 de dezembro, a cidade recebeu artistas como Ludmilla, Tierry, Rita Moreira, Dilsinho, Cassiane, Mumuzinho e Os Barões da Pisadinha, que encerraram a extensa programação que também contou com a participação de artistas locais.

“Conseguimos fechar uma temporada de eventos que com toda certeza ficará marcada na cidade. Foram dias de muita festa para os moradores e turistas. Contamos com uma estrutura maior e também um reforço na segurança, que fez a diferença para garantir que os shows acontecessem da melhor forma possível. Tivemos recorde de público na Praia do Anil e só temos motivo para comemorar, agora temos mais um ano inteiro pela frente com muitas programações na cidade”, comentou o secretário de Eventos, João Willy.

Foto: Divulgação