Morreu nesta segunda-feira (dia 8), aos 78 anos, Franz Beckenbauer, ícone do futebol alemão. Capitão na vitória da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1974 e técnico campeão em 1990, Beckenbauer, conhecido como Kaiser, deixou sua marca como jogador do Bayern de Munique e da seleção alemã nas décadas de 1960 e 1970.

Ele inventou a função de líbero, exibindo calma com a bola e distribuição de jogo. Além de conquistar a Eurocopa de 1972, venceu a Copa do Mundo em 1974. Como técnico, perdeu a final de 1986, mas triunfou em 1990.

Sua morte ocorre três dias após Mário Jorge Lobo Zagallo, sendo ambos os únicos a conquistar a Copa como jogador e técnico. Beckenbauer, também envolvido em gestão esportiva, enfrentou controvérsias em 2016 por falta de cooperação em uma investigação de corrupção na FIFA.

Foto: Reprodução