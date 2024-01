A qualidade e segurança dos alimentos são fundamentais na garantia da saúde pública e da satisfação dos consumidores. Artigos acadêmicos de diversas partes do mundo observaram que houve o crescimento no consumo de ultraprocessados, diminuição na ingestão de frutas e verduras, inatividade física e ganho de peso, numa clara ameaça à vida saudável.

O curso de Nutrição do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA tem atuação ativa nos planos de controle social da política de segurança alimentar e nutricional do município. Os alunos participam do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda – Comsea/VR, tendo assento na instituição desde a sua criação, efetivada em 2011.

Essa conquista se deu através de alunos-membros da Liga Acadêmica de Segurança Alimentar e Nutricional-LASAN – a primeira liga do curso e a mais antiga do Brasil sobre o tema, desde 2007. O Comsea/VR, é comporto por 20 titulares da sociedade civil e seis representantes governamentais.

Entre os principais avanços na política pública de segurança alimentar em Volta Redonda, e que contam com a inclusão dos alunos do UniFOA, estão: elaboração do 1º Plano Municipal de Segurança Alimentar-Palmsan; participação no Programa de Aquisição Alimentar-PAA, além do Banco de Alimentos, Restaurante Popular, Centro de Educação e Produção Alimentar, e criação de projetos como a ‘Comida de Verdade’.

“A relação do Curso de Nutrição com o Comsea é antiga e muito produtiva. O curso fez parte da organização das seis conferências municipais de Segurança Alimentar e Nutricional realizadas até hoje, sendo que, em 2023, os alunos constituíram a comissão de conteúdo, que foi responsável por produzir o material utilizado nas discussões em grupo, e por conduzir os grupos temáticos. Essa participação recebeu elogios e destaque na plenária final do evento”, enalteceu o coordenador do curso de Nutrição, professor Alden dos Santos.

Ainda de acordo com Alden, a participação no Comsea é extremamente importante para os estudantes, por desenvolver uma visão e postura crítica e humanista do profissional nutricionista, preparando-os para ocupar um lugar na sociedade que cabe ao nutricionista: combate à fome e outras formas de insegurança alimentar.

O Curso de Nutrição do UniFOA vai expandir ainda mais seus serviços com o lançamento do ônibus adaptado como ‘food truck’, que conta com uma unidade de produção de refeições móvel, que levará refeições saudáveis para locais em risco social e começará a atuar este ano – revelou o professor.

“O UniFOA está desde o princípio com o Comsea e é ferramenta fundamental, pois através do conhecimento que a universidade tem trazido, através de professores e alunos, conseguimos avançar no desenvolvimento dos nossos trabalhos. Não temos como dizer o que seria do Comsea sem a participação da renomada UniFOA”, salientou o presidente do Conselho, Willian Ferreira de Carvalho.

“A participação na Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2023, foi enriquecedora e marcada pela honra de representar o curso de Nutrição do UniFOA. O evento proporcionou uma visão mais clara do papel do nutricionista na linha de frente ao combate à insegurança alimentar, bem como uma oportunidade valiosa para compartilhar conhecimentos, insights e inspirar mudanças positivas no cenário da segurança alimentar em nossa região”, resumiu Wadrian Antônio Oliveira Silva, que cursa o 6º período.

Saiba como se inscrever para o vestibular do UniFOA

O curso de Nutrição está com as inscrições abertas para o vestibular do UniFOA. Os interessados devem acessar o Portal do Candidato através do site unifoa.edu.br, se inscrever gratuitamente, utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem de uma das edições entre 2015 e 2022, ou podendo fazer uma redação on-line.

Quem optar pela redação on-line como forma de ingresso, o período de inscrição vai até 20 de fevereiro. Já para aqueles que escolherem a nota do Enem, o prazo vai até 22 de fevereiro.

Todas as informações referentes às etapas do vestibular estão disponíveis nos editais também no Portal do Candidato.