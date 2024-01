A Secretaria de Saúde de Barra Mansa, através da Vigilância em Saúde Ambiental, segue com as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue. Durante o mês de janeiro o carro fumacê está com uma programação de ronda por todos os bairros do município.

Além disso, a Vigilância em Saúde Ambiental continua enfatizando a importância da prevenção contra o mosquito, que transmite não só a dengue, como também a Chikungunya e a Zika. Não deixar potes, vasos de plantas e pneus a céu aberto são algumas das atitudes a serem tomadas para que o Aedes aegypti não se prolifere.

De acordo com a médica veterinária e supervisora técnica da Vigilância Ambiental, Millena Borges, a ajuda da população é fundamental no combate ao mosquito. “Os moradores devem contribuir, já que cerca de 90% dos focos estão dentro das residências. Entre a ações que podem ser adotadas estão: colocar areia no prato dos vasos de plantas; manter as caixas d’água e outros depósitos de água sempre bem fechados para impedir a entrada do mosquito, entre outras”, ressaltou.

As denúncias sobre residências e terrenos que apresentem condições favoráveis ao desenvolvimento do mosquito podem ser feitas à Vigilância Ambiental pelo telefone: (24) 3512-0722.

Confira a programação do carro fumacê nos próximos dias:

-16/01: Roberto Silveira até o Sesi e todas as transversais

-17/01: Centro, Morro Cruzeiro, Verbo Divino, Albo Chiesse e Estamparia

-18/01: Vila Maria e Saudade

-19/01: Bom Pastor, Boa Vista, Bairro de Fátima e Várzea do Quartel

-22/01: Rialto

-23/01: Monte Cristo e Apóstolo Paulo

-24/01: Abelhas I, II e III

A programação está sujeita à alteração por conta de chuva ou vento forte, já que o carro não circula nessas condições. As informações podem ser conferidas diariamente no perfil da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.

Foto: Arquivo PMBM