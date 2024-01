O desejo de iniciar a jornada no ensino superior ainda no começo do ano é possível. Isso porque o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA acaba de lançar uma oportunidade incrível com desconto de 25% na primeira mensalidade do seu curso para quem se matricular a partir do dia 12/01/2024.

A oferta do desconto abrange os cursos de graduação da instituição, com exceção do curso de Medicina. Os interessados em garantir essa vantagem especial devem agir rapidamente, pois a promoção é exclusiva para os alunos ingressantes neste semestre.

Vale ressaltar que os estudantes provenientes do “Mude Pro UniFOA”, (Transferências, análise curricular, reingresso e portadores de diploma de curso superior para o período 2024/10), não terão acesso a esse desconto.

Quem já realizou a matrícula pode ficar tranquilo, pois o desconto de 25% será automaticamente aplicado na segunda mensalidade. Uma garantia adicional de que o UniFOA está comprometido em facilitar o acesso à educação de qualidade.

Não perca essa oportunidade única de investir no seu futuro acadêmico com uma instituição comprometida com a excelência. Matricule-se agora no UniFOA, assegure seu desconto exclusivo e inicie sua jornada rumo ao conhecimento e ao sucesso profissional.

CONHEÇA OS CURSOS QUE ESTÃO COM DESCONTO:

Graduações em Saúde e Biológicas:

Graduações em Humanas:

Graduações em Exatas: