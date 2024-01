Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra dos Reis prenderam, na terça-feira (dia 16), um homem acusado de estupro de vulnerável contra as próprias filhas. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juizado Especial de Violência Doméstica da Comarca de Angra dos Reis.

O indivíduo era procurado por cometer o delito, se aproveitando do momento em que as meninas trabalhavam com ele na oficina mecânica que possui para praticar as ofensas sexuais. Segundo a Polícia Civil, o homem ainda possui diversas anotações pela prática de crimes no contexto de violência doméstica contra a atual companheira, a qual também fora vítima de estupro de vulnerável, pois com ele convive maritalmente desde 13 anos.

Após diversas diligências realizadas, o alvo foi capturado na Av. José Elias Rabha, no Balneário, em Angra dos Reis. Ele agora está à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação