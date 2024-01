Um Nissan Versa capotou na manhã desta quinta-feira (dia 18), causando retenções no trânsito na Radial Leste, em Volta Redonda. O acidente ocorreu próximo à saída de acesso ao bairro Vila Americana. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas motoristas que estavam trafegando pela via acabaram prestando os primeiros socorros à vítima. Por volta das 9h, o trânsito apresenta retenções nos dois sentidos da via. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais