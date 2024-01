Na tarde de quarta-feira (dia 17), agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa conseguiram identificar uma tentativa de assalto a um ônibus que percorria a Via Sérgio Braga em direção ao Centro. De acordo com a corporação, o suspeito havia ameaçado o motorista com uma faca de pequeno porte, pedindo que ele lhe entregasse todo o dinheiro disponível.

Após a intimidação, o motorista avistou uma viatura da Guarda Municipal e dirigiu na contramão para chamar a atenção. Os agentes presentes averiguaram a situação e encaminharam o homem para registro de ocorrência na 90ª Delegacia de Polícia, no Centro.