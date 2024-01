Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados 28º BPM, com informações fornecidas pelo Disque Denúncia, apreenderam, na tarde desta sexta-feira (dia 19), pedras de crack, maconha e cocaína no Colorado, em Volta Redonda.

Em patrulhamento no local, policiais avistaram dois homens em atitude suspeita que fugiram para não serem abordados. Eles deixaram uma sacola com 30 pinos de cocaína, 54 pedras de crack e 36 sacolés de maconha.

O material apreendido foi levado à 93ª DP (Volta Redonda), onde foram tomadas as medidas cabíveis.

A Polícia Militar pede que informações sobre a localização de pontos de drogas, podem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Foto: PM