Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, detiveram um casal suspeito de roubar o celular de uma idosa. O caso aconteceu na tarde de domingo (dia 21), no bairro Niterói.

Os policiais e o guarda municipal estavam em patrulhamento quando, por volta das 15h15, foram chamados pela vítima, próximo à Rua Joana D’Arc, relatando que havia acabado de ser roubada por um casal. Demonstrando inquietação, os suspeitos foram encontrados, mas o celular da idosa não foi localizado. O casal e a vítima então foram levados para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado. Como o celular não foi encontrado, o casal responderá pelo crime de furto em liberdade.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que o Sistema Integrado de Segurança favorece o fortalecimento de todos os órgãos de segurança do município, otimizando recursos e melhorando o policiamento, com foco na redução da criminalidade.

“Mais uma vez parabenizo os agentes do Proeis e da Guarda Municipal (GMVR) envolvidos nessa ocorrência. A garantia e a proteção dos idosos têm sido a nossa prioridade, inclusive fortalecida com a Patrulha de Proteção ao Idoso. As abordagens têm sido intensificadas e os agentes estão nas ruas e atentos. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas nós conseguimos ter um cidadão de bem em todo lugar”, destacou o secretário Luiz Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.