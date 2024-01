Agentes da 96ª DP (Miguel Pereira), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em ação conjunta com a Policia Militar e Guarda Municipal prenderam um casal em flagrante, na sexta-feira (dia 26), pelo crime de posse de munição de arma de fogo de uso restrito.

A dupla foi presa durante diligência para cumprimento de ordem judicial de busca e apreensão.

Após troca de informações, as equipes foram até uma residência, localizada no bairro Poaia, em Paty do Alferes, e encontraram uma sacola contendo certa quantidade de munição de vários calibres e granadas.

Os agentes também apreenderam materiais que podem ter sido usados pelo autor na tentativa de homicídio contra um policial militar, ocorrida no último dia 19.