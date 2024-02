Uma festa imperdível está marcada para a tarde deste domingo, dia 4, no Clube Municipal de Barra Mansa. Tico Balanço, renomado comunicador e radialista da região, está celebrando seus 62 anos de vida e 45 anos dedicados ao samba. Para marcar essa data tão especial, um evento repleto de alegria, música e boas vibrações foi preparado para os fãs e admiradores do icônico Tico.

O Clube Municipal será o palco dessa comemoração que promete ser inesquecível. E para tornar a festa ainda mais especial, as damas terão entrada gratuita até as 18h30. Os convites podem ser adquiridos na portaria do evento, com valores de R$10 para mulheres (após 18h30) e R$20 para homens.

As atrações prometem agitar a noite, com apresentações de Os Juremeiros, Opsamba, Partido a Mais, Empolgasamba, Reunião Papo de Samba e a animada Bateria do Bloco Tradição. Além disso, haverá participações especiais de Tia G, Tia Wanessa e Deise Garcia, que também estará comemorando uma nova primavera neste dia.

O Clube Municipal fica localizado na Rua Juiz Antônio Ciani, 91, no Centro de Barra Mansa.

Tico Balanço: Dedicação ao rádio e amor ao samba

Com muita descontração e alegria, Tico Balanço compartilha suas emoções ao celebrar, no mesmo evento, seu aniversário e sua longa trajetória no universo do samba. “Estou imensamente feliz em poder comemorar mais um ano de vida, especialmente ao lado de amigos, familiares e todos os amantes do estilo musical. São 62 anos de muita alegria, aprendizado e, claro, samba no pé. Chegar aos 45 anos de dedicação ao samba também é uma conquista que enche meu coração de orgulho”, declarou Tico Balanço.

O comunicador, conhecido por seus programas Fala Cidade e Samba 103 na Rádio Cidade, destacou a importância da música em sua vida. “O samba sempre foi a trilha sonora da minha vida, e poder compartilhar essa paixão com tantas pessoas é algo único. Agradeço a Deus por cada momento, cada oportunidade, e por me permitir seguir esse caminho tão especial”, comenta Tico, que também apresenta, com toda a sua irreverência, o quadro Sacode Polícia, no programa Bom Dia Cidade.

Tico Balanço também falou sobre seu mais recente projeto de transmissão dos jogos do Campeonato Carioca 2024 em parceria com o jornal Diário do Vale. “É mais uma forma de levar entretenimento e alegria para todos os ouvintes da Rádio Cidade do Aço FM, na Transmissão de Aço”.

A festa deste domingo promete ser um momento único e incrível de celebração e gratidão, reunindo gerações em torno da paixão compartilhada pelo samba e pela vida. Tico Balanço, com sua energia contagiante, continua sendo um ícone da comunicação na região, deixando um legado de alegria e inspiração para todos que têm o privilégio de compartilhar esses momentos ao seu lado.