A recente divulgação do calendário do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano de 2024 pela prefeitura de Volta Redonda trouxe à tona um descontentamento entre os contribuintes, que expressam a sensação de que parte dos recursos arrecadados nos anos anteriores não foi aplicada conforme suas expectativas. A população, há muito tempo frustrada com obras inacabadas pela cidade, denuncia a falta de progresso visível, evidenciada por problemas cotidianos como a iluminação deficitária nas ruas e o crescimento descontrolado da vegetação.

A professora aposentada Lindalva Nogueira personifica esse descontentamento ao questionar a lógica do pagamento do IPTU diante dos benefícios percebidos. “Não sei por que ainda pagamos IPTU, pois pouco somos beneficiados, na prática. As obras não andam, a iluminação nas ruas está deficitária, sem contar o mato alto espalhado por todos os cantos”, desabafa Lindalva.

A área da Saúde emerge como uma das mais afetadas pelos atrasos nas obras, com destaque para a paralisação da reforma do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) no Cais do Conforto. O prefeito Neto (PP) reconhece a gravidade da situação e anuncia um encontro com a construtora vencedora da licitação para buscar uma solução. “Nós temos uma reunião nesta sexta-feira (dia 2) com os responsáveis pela empreiteira, onde nós vamos cobrar pela última vez”, afirma o prefeito.

O aumento substancial no custo da obra também preocupa a comunidade, especialmente diante de um orçamento inicial de R$ 681 mil que agora atinge aproximadamente R$ 1 milhão, representando um aumento de cerca de 47%. O ônus recai sobre os recursos aprovados pela Caixa Econômica Federal e a contrapartida do Município. A reabertura do Cais Conforto, vital para a rede de saúde local, enfrenta atrasos de nove meses em relação ao prazo inicialmente estipulado para abril de 2023.

Iluminação

A respeito das queixas sobre a iluminação pública, o prefeito Neto também se manifestou, na quinta-feira (dia 1º), admitindo que parte dos problemas se deve à qualidade das lâmpadas fornecidas pela empresa vencedora da licitação. Ele assegura que medidas estão sendo tomadas para resolver a questão, incluindo intervenção junto ao Estado para garantir a entrega de luminárias de qualidade. “Agora as coisas estão sendo resolvidas”, destaca o prefeito.

Enquanto a comunidade sofre com os impactos do atraso nas obras de saúde e na infraestrutura, a Prefeitura já disponibiliza os carnês digitais do IPTU, antecipando o envio para as residências. O calendário estabelece prazos para pagamento em cota única com desconto até 8 de março, bem como opção de parcelamento com a primeira cota também vencendo em 8 de março e parcelas subsequentes até agosto.

Desde 2021, quando Neto reassumiu o governo municipal, Volta Redonda registra aproximadamente 600 obras; entretanto, mais da metade delas encontra-se atrasada ou em andamento, conforme dados apresentados durante uma reunião no Palácio 17 de julho. A atual administração municipal enfrenta o desafio da eficácia na gestão dos recursos.