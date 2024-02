A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda conduziu, na manhã desta quarta-feira (dia 7), uma reprodução simulada de um crime de feminicídio ocorrido em abril do ano passado, no bairro Aero Clube. O acusado, preso em flagrante, é suspeito de asfixiar e espancar sua esposa até a morte.

Sob a coordenação da delegada Juliana Montes, a reprodução teve como objetivo esclarecer os eventos que levaram à morte da vítima. O acusado alegou que o carro apresentou defeito e que, ao tentar ajudá-lo, sua esposa teria caído e batido o rosto no chão. Ele afirma ter prestado socorro, mas a vítima não resistiu.

No entanto, o laudo de necropsia, combinado com o histórico de violência e uso de drogas por parte do acusado, contradiz sua versão dos eventos, segundo a Deam.

Foto: Divulgação Deam-VR