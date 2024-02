A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (dia7), um homem foragido da Justiça, investigado na Operação Apáti por invadir contas de clientes da Caixa e de diversas instituições financeiras usando dispositivo eletrônico ou informático, o que configura a prática de furto qualificado. Ele foi preso na comunidade do Terreirão, localizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A partir de informações de inteligência, policiais da Força-Tarefa de Repressão a Crimes Fazendários da PF (FT-DELEFAZ) localizaram o foragido, de 38 anos de idade, e cumpriram com êxito o mandado de prisão preventiva, expedido pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Além da prisão, os policiais federais também apreenderam um aparelho celular e documentos.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Apáti, deflagrada no começo de junho do ano passado com o objetivo de desarticular esquema criminoso responsável pela aplicação de fraudes por meio de acessos indevidos em contas da Caixa e outras diversas instituições financeiras, que teriam sido hackeadas pelos criminosos com o intuito de desviar valores para contas de laranjas e pessoas jurídicas fictícias. Estima-se que as fraudes cometidas pelo preso e outros envolvidos no esquema criminoso causaram um prejuízo superior a 1 milhão de reais.

O homem foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, e em seguida será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.