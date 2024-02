A Rádio Mix FM 87.5 transmite, nesta quarta-feira (dia 7), Flamento x Botafogo pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A transmissão começa às 21h30min.

O Botafogo, do técnico Tiago Nunes, tem alguns problemas para escalar a equipe. O goleiro John e o atacante volta-redondense Jefinho sentiram lesões musculares na última partida, o empate em 2 a 2 com o Nova Iguaçu, e devem desfalcar o time até pelo menos março. Marçal segue no departamento médico e ainda pode ficar fora de combate por ao menos três semanas.

A transmissão acontece na Radio Mix FM/87.5 e nas plataformas digitais, Facebook e Instagram, Freitas Ladeira e RádiosNet, e também pelo link http://l.radios.com.br/r/13941. A narração é de Carlos Estevam, Gleidson Gomes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira.