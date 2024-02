Dois adolescentes – de 14 e 16 anos – foram apreendidos na tarde de quarta-feira (dia 7), em Barra Mansa, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas. A ocorrência policial mobilizou agentes do Batalhão de Operações Policiais Militares (BOPM) nas proximidades de uma escola no bairro Roselândia, localizada na Rua José Aparecido da Silva, onde dois agentes do 33º BPM avistaram os menores em atitude suspeita.

Com apoio do Patrulhamento Motorizado Especial Escolar (PAMESP), os policiais realizaram a abordagem e encontraram com os jovens seis pinos contendo substância branca, além de um revólver calibre .32 e seis munições. Os adolescentes, junto com o material apreendido, foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa).

Foto: Divulgação