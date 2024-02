Um rompimento inesperado na rede de abastecimento de água, localizado na Rua Venezuela, no bairro Vila Americana, trouxe transtornos para moradores de diversos bairros em Volta Redonda. O problema, atribuído a uma queda de energia, foi reportado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) nesta manhã (dia 8).

Segundo informações fornecidas pela autarquia, equipes de manutenção já estão mobilizadas no local para resolver o problema o mais rápido possível. No entanto, devido à complexidade da situação, ainda não há uma previsão exata para a normalização do abastecimento.

Os bairros mais diretamente afetados incluem Vila Americana, Santo Agostinho, Dom Bosco, Nova Primavera e Parque do Contorno. Nessas regiões, os moradores podem enfrentar dificuldades com o fornecimento de água.

Diante desse cenário, o SAAE-VR orienta à população dessas regiões a fazerem uso consciente da água. É fundamental priorizar o consumo em atividades essenciais e evitar desperdícios, enquanto as equipes trabalham para restabelecer o abastecimento.

Imagem:Ilustração