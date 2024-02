A CCR RioSP realiza entre os dias 9 e 14 de fevereiro, feriado de Carnaval, uma operação especial de orientação e de atendimento ao motorista que estiver em viagem pela Via Dutra e pela Rio-Santos (BR-101). Durante esse período são esperados mais de 1 milhão de veículos saindo e retornando das capitais Rio de Janeiro e São Paulo. Só pela Via Dutra nos dias 9 e 10 – saída de feriado de Carnaval – deverão circular mais de 468 mil veículos. Já pela Rio-Santos, que liga o litoral norte de São Paulo (Ubatuba) a Costa Verde Fluminense, são esperados cerca de 100 mil veículos. A expectativa é de que o tráfego seja intenso durante todo o dia.

Já no retorno do feriado prolongado, a concessionária prevê uma expectativa de pouco mais de 458 mil veículos na Via Dutra. Na Rio-Santos, o tráfego no retorno do feriado deve ser de 76 mil veículos. Assim como na saída do feriado, na volta, o tráfego nas duas rodovias deverá ser intenso durante todo o dia. Veja abaixo.

Campanha de segurança

A CCR RioSP aproveita o período de maior movimento nas duas rodovias para reforçar a sua campanha de segurança ‘Não misture bebida e direção’, com objetivo de orientar e alertar os motoristas sobre os riscos de beber e dirigir. A combinação é perigosa pois o motorista que une bebida e direção põe em risco não somente a própria vida, mas também de passageiros, outros motoristas, pedestres e ciclistas. Mundialmente, em cerca de 35% a 50% das mortes registradas nas vias, constata-se a presença de álcool, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (ABRAMET).

A campanha contará com distribuição de folhetos educativos nas praças de pedágio da Via Dutra. Já na Rio-Santos, os folhetos serão entregues pelas equipes operacionais da concessionária. Além do folheto, a campanha contará com mensagens nos Painéis de Mensagens – fixos e móveis, além de faixas na rodovia. “Com o objetivo de contribuir com a segurança dos motoristas e passageiros, sempre temos a preocupação de realizar campanhas educativas e operacionais que envolvam os nossos clientes”, explica Rodolfo Borrel, Gerente de Operação da CCR RioSP.

Além da ação de segurança, haverá também distribuição de lixocar para os motoristas. O objetivo é evitar o descarte de resíduos produzidos na viagem nas rodovias. Além de trazer riscos ao meio ambiente e de pode ocasionar um acidente, o descarte de resíduo na rodovia é uma infração média de trânsito, cabível de multa e rende 4 pontos na CNH.

Operação especial de atendimento das equipes operacionais

Para auxiliar os usuários durante a viagem, as duas rodovias serão inspecionadas por viaturas, que estarão 24 horas à disposição dos clientes, em regime de revezamento. Na saída e no retorno do feriado, também haverá reforço operacional nas praças de pedágio e realização de operação papa-filas, quando necessário, que consiste na venda de cupons nas filas das cabines.

Obras

Rio-Santos (Rio-Santos)

Entre às 12h do dia 09 às 23h59 do dia 14/02, não será permitida a execução de obras e serviços com interdição de faixas na Rio-Santos. As interdições programadas poderão ocorrer no período das 20h às 6h. Para os serviços emergenciais, com interdição de faixa de rolamento, neste período, somente ocorrerão com autorização do coordenador do trecho. Os trabalhos que acontecem sem interdição de faixa, por exemplo roçada, poderão ocorrer normalmente.

Via Dutra (BR-116)

Entre às 12h do dia 09 às 23h59 do dia 14/02, não será permitida a execução de obras e serviços com interdição de faixas na Via Dutra. As interdições programadas poderão ocorrer no período das 21h às 5h. Para os serviços emergenciais, com interdição de faixa de rolamento, neste período, somente ocorrerão com autorização do coordenador do trecho. Os trabalhos que acontecem sem interdição de faixa, por exemplo roçada, poderão ocorrer normalmente.

A concessionária ressalta que ao passar pelos trechos em obras o motorista deve redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e o limite de velocidade.

Foto: Divulgação