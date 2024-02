Dados do Painel Monitora, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), registram que, de janeiro até o dia 12 de fevereiro de 2024, o estado registrou 39.311 casos prováveis de dengue e 3 óbitos. Para alertar sobre a importância de se conscientizar a população sobre o atual cenário da doença, o Carnaval do grupo especial foi aberto com a campanha do Governo do Estado “Contra a Dengue Todo Dia”.

À frente da Porto da Pedra, primeira escola na avenida no último domingo (dia 11), uma equipe percorreu toda a Marquês de Sapucaí levando uma faixa com os dizeres: “Ala do combate à dengue. Faça parte você também!”.

“O combate ao mosquito da dengue é coletivo e toda sociedade deve participar com ações de controle, principalmente nas residências, onde estão cerca de 80% dos criadouros”, explicou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

A Secretaria de Estado de Saúde também está oferecendo aplicação de repelentes aos foliões na Avenida. Todos os órgãos governamentais estão se engajando no enfrentamento à dengue. A secretaria vem qualificando profissionais de saúde de todos os 92 municípios do estado para o atendimento à população, e vem distribuindo insumos e equipamentos aos municípios com maior incidência de casos.

No ano passado, o Centro de Inteligência em Saúde (CIS-RJ), da Secretaria, contabilizou 51.479 registros prováveis da doença, com 32 mortes.