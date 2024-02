O Vasco deve entrar em campo com força máxima para o clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira (dia 14), às 21h30, no Maracanã. Payet volta de suspensão e Vegetti, que tratava fissura na costela, deverá ser relacionado. A escalação provável do time da colina deve ser com Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti.

O técnico Fernando Diniz deve escalar Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano.

O Fluminense lidera a Taça Guanabara, com 17 pontos em 21 disputados e está invicto na competição. O time começa a rodada com seis pontos na frente do quinto colocado, que é o Botafogo.

A transmissão acontece na Radio Mix FM/87.5 e nas plataformas digitais, Facebook e Instagram, Freitas Ladeira e RádiosNet, e também pelo link http://l.radios.com.br/r/13941. A narração é de Carlos Estevam, Gleidson Gomes, Luiz Carlos e Freitas Ladeira.