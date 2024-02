Na noite de terça-feira (dia 13), um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Militar em Piraí, sob suspeita de estar envolvido em uma série de furtos de veículos na região. O indivíduo foi encontrado no bairro Sossego após uma rápida ação dos agentes do 10° Batalhão.

Os policiais estavam em patrulhamento pela Rua Monsenhor Pedro D’Andrea quando avistaram um veículo Corsa cinza, que levantou suspeitas de estar ligado a atividades criminosas. Em seguida, ao se aproximarem, notaram a porta de um Voyage branco arrombada, com um homem dentro tentando ligar o carro utilizando uma chave de fenda.

Durante a abordagem, os agentes realizaram uma revista no suspeito e encontraram em seu bolso um comutador de ignição e uma chave, que ele alegou ser do Corsa. Além disso, constataram o capô do Voyage aberto e a fechadura danificada. O veículo em questão pertencia a uma locadora.

No interior do Corsa, foram encontradas mais ferramentas suspeitas, incluindo chaves de fenda e um módulo utilizado para dar partida em motores de veículos. Diante das evidências, o homem foi conduzido à 94ª Delegacia de Polícia, onde a delegada Bianca Pelegrino o indiciou por furto de veículos, permanecendo sob custódia policial.